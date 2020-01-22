Diş hekimini bıçaklayan zanlı özür diledi



- Bursa’da, diş ağrısı nedeniyle gittiği diş hekimi Hamdi Gören'i (55) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (19) yargılanmasına devam edildi. Bugün yapılan duruşmada tekrar diş hekimi Hamdi Gören’den özür dileyen Mert Demir’i mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi. Olay, geçen yıl Eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. Mert Demir, dişini çektirmek için hastaneden randevu aldı. Demir'i diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da çekeceği dişi uyuşturmak için 2 iğne yaptı. Ancak iddiaya göre, iki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Demir, Gören'i dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığı iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Doktor Gören ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mert Demir'in yargılanması sürüyor. Duruşmaya diş hekimi Hamdi Gören ile taraf avukatları katıldı.

Demir, “Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Penseyle dişimi çekmek için yeltendi. ‘Uyuşmadı’ diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Doktor amca, penseyi masaya vurup, ‘madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun’ diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım” sözlerini tekrarladı. ''Özür dilerim '' Mahkeme de bugün yeniden söz alan Demir, olaydan sonra çok pişman olduğunu belirterek "Canım yandığı için bir anlık öfkeye kapıldım. Sağlık görevlisine zarar verdiğim için utanıyorum. Uzun süredir tutukluyum tahliyemi istiyorum" dedi.

Tanık dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, Demir'in tutukluluk halinin devamına ve cezai ehliyeti ile ilgili rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi’ne gönderilmesini isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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