Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Diş hekimine saldırıya doktorlardan tepki

Diş hekimine saldırıya doktorlardan tepki

Basın açıklaması

Protesto Diş Hekimi Hasta Yakını Sağlık Çalışanları Saldırı 

-Doktorun fotoğrafları

( SİVAS -HD) SİVAS

- Sivas'ta diş hekiminin hasta yakını tarafından darp edilmesine mesai arkadaşları tepki gösterdi. Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'nde O.T. iddiaya göre eşini azarladığı gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan'a saldırdı. Saldırıda diş hekiminin kaşı açıldı. Doktor Demirkan saldırgandan şikayetçi olurken karakolda ifadesi alınan saldırgan serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasının ardından tekrar hastaneye gelip tehditler savurduğu öğrenildi. Doktorun saldırıya uğramasının ardından hastane önünde mesai arkadaşları açıklama yaparak yaşanan saldırıyı protesto etti. Hastane Başhekimi Fuat Şen yaptığı açıklamada,"Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe çok daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. Söz konusu şiddet olaylarına bugün bir yenisi daha eklenmiş hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan kendini bilmez bir şahıs tarafından darp edilmiş bu üzücü olay sonrası hekimimizin başına dikiş atılmıştır "dedi.
"Sağlık çalışanları kronikleşen şiddet baskısı altında" Olayın üzücü olduğunu ifade eden Şen,"Bu olay toplumun sağlığını her şeyi üstünde tutarak Türkiye'nin her bir yanında gece-gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanların hayatlarının ve sağlıklarının nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı yönetimi ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle nefretle kınıyor, bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamaya temenni ediyoruz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı