Direksiyonda kriz geçirdi, otomobili acil servise çarptı

-Şükrü Alim isimli görgü tanığı ile röportaj

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( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara'da direksiyon başında krize giren epilepsi hastası sürücü, aracı can havliyle sürdüğü Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin duvarına çarptı. Kaza, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 MA 112 plakalı otomobiliyle trafikte seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi. Can havliyle aracın yönünü hastaneye doğru çeviren sürücü, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yöneldi. Hacettepe Mahallesi Türkocağı Sokak üzerinden hızla yerleşkeye giren araç, hızını alamayınca hastanenin duvarına çarptı. Kaza anında hastanenin banklarında oturan personel ve vatandaşlar, ezilmekten kıl payı kurtulurken, sürücü kaza nedeniyle yaralandı. Aracın arka koltuğunda oturan 3 Suriye uyruklu çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından hemen aracın yanına koşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü hastaneye alarak ilk müdahalede bulundu. Kazanın etkisiyle şoka giren çocukları da acil servise alan hastane personeli, titreyen minikleri battaniyeyle sarmalayarak ısıtmaya çalıştı. Yaralı sürücü, hastanenin acil servisinde yapılan ilk yardın müdahalesinin ardından tedavisi tamamlanmak üzere ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hızla hastane yerleşkesine dalan otomobil yüzünden neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirten Şükrü Alim, “Numune’nin oradan, kaldırımdan aşağı doğru buraya geldi çarptı. Çok hızlıydı. Usta şoför bile oradan geçemez, Araçta 3 çocuk, bir de erkek vardı” diye konuştu.

Kaza mahallinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Kaza nedeniyle hurda yığınına dönen otomobilden kopan malzemeler ve cam kırıkları hastane önüne yığıldı. Otomobilin acil servis önünden kaldırılmasının ardından hastane hizmetine devam etti. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

