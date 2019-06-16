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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine uçtu

-Bahçeye uçan aracın genel görüntüleri

Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

--itfaiye ekiplerinin çalışmaları
--detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da sabah saatlerinde meydana gelen kaza da Hanibaba Caddesi güzergâhında Mehmet Yıldız’ın idaresindeki 09 F1035 plakalı otomobil sürücünün hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araca sıkışan Yıldız’a, sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahalenin ambulansta yapılmasının ardından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri aracı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde kaldırılması için çalışmalar yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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