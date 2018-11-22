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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, araçla kaldırımdaki boş masalara daldı

Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, araçla kaldırımdaki boş masalara daldı

kaza yerinden detay

Sağlık Ekibi Ticari Araç Çiçekli Yükselen Direksiyon 

-vatandaşın kaza anını anlatması
-kaza yapan sürücünün ambulansa götürülmesi
-sürücünün alkol kontrolü ve polislere kaza anında gözünün karardığını söylemesi
-detay

( ANTALYA ) - Bir iş yerinin kapısında duran araç, masa, sandalye ve çiçekliği altına alarak ezdi - Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü kaza anını hatırlamadığını, gözünün karardığını söyledi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon başında tansiyonu yükselen ve gözü kararan sürücünün kontrolünden çıkan araç bir iş yerinin önünde bulunan masa, sandalye ve çiçekliği altına alarak ezdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçtan vatandaşlar tarafından çıkartılan sürücü kaza anını hatırlamadığını, gözünün karardığını söyledi.

Kaza bugün öğle saatlerinde Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametinden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Mustafa K.’nin kullandığı 07 AAD 925 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçip kaldırıma çıktı. Cadde üzerinde bulunan pastanenin kapısında durabilen araç, kaldırımda bulunan pastaneye ait masa ve sandalyeler ile çiçekliği altına alırken, masada müşteri bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mustafa K., kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını, Demokrasi Bulvarı’na çıktığında bir anda gözlerinin karardığını söyledi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansta tedavisi yapılan ve tansiyonunun yüksek olduğu belirlenen Mustafa K. bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmek istemedi. Kazayı gören vatandaşlar, aracın Çetin Emeç Caddesi'nden Demokrasi Bulvarına girdiği an hiç direksiyonu kırmadan doğrudan gelip kaldırıma çıktığını, sürücünün araçtan çıkarıldığında hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

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