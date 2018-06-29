Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü ölümden döndü



- Çorum’da direksiyon başında rahatsızlandıktan sonra park halindeki ticari araca çarpan traktör sürücüsü ölümden döndü. Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hıdırlık Kavşağı’ndan Akşemseddin Cami’ne traktörüyle seyir halinde olan Mehmet Ü., direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki park halinde bulunan Resul Yiğitoğlu’na ait 19 AJ 950 plakalı ticari araca çarptı. Daha sonra aracı sürüklemeye başlayan traktör minibüsü orta refüje çıkarttı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Direksiyon başında rahatsızlanan talihsiz sürücüye ilk müdahaleyi Yiğitoğlu yaptı. Bir süre traktör üzerinde hareketsiz şekilde bekleyen Mehmet Ü.’yü traktörden indiren Yiğitoğlu, sürücüyü işyerine götürerek sağlık görevlilerine haber verdi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

