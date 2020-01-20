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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, aracıyla uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, aracıyla uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Tokat’ta kaldırıma çıkarak istinat duvarındaki tellere çarparak asılı kalan minibüs

İstinat Duvarı Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Servis Şoförü 

-Uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan araç
-Çekici yardımı ile aracın kaldırılması
-Vatandaşlarla röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı. Edinilen bilgiye göre; Bedestenlioğlu Mahallesi Şahintepe bölgesinde seyir halinde olan Ahmet Kerçek (53) idaresindeki 60 S 0028 plakalı servis sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırma çıkarak istinat duvarını aşan minibüs tel örgülere takılarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcunun bulunmadığı kazada kalp krizi geçiren sürüye sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis aracı olay mahalline çağrılan kurtarıcıyla yerinden kaldırıldı. (Nİ-
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