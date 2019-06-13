Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diploma beklerken yüzük geldi

Diploma beklerken yüzük geldi

Törenden görüntüler

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Mezuniyet Töreni Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

-Velilerden ve öğrencilerden görüntüler
-Rektör Çalış’ın konuşması
-Evlilik teklifinin edilmesi
-Zeynep Merve ile röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde, diplomasını almayı beklerken erkek arkadaşından evlilik teklifi alan genç kız, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. ERÜ Mühendislik Fakültesi’nde 14 bölümden bin 600 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. 7 bin 200 kişi kapasiteli Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, öğrenci velileri akın edince iğne atacak yer kalmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Bizim mühendislik fakültemiz gerek öğrenci sayısı gerekse araştırma projeleri bakımından üniversitemizin en büyük fakültesidir. Ben bununla gurur duyuyorum. Sizlerde fakültenizle gurur duyun. Ben sizleri çocuklarımın yerinde görüyorum. Gerçekten çocuklarımdan farkınız yok. Tüm öğrencilerimiz için bu geçerlidir. Üniversitemizin özellikle Mimarlık Fakültesindeki öğretim görevlilerimiz de çok kaliteliler. Üniversitemiz araştırma üniversitesidir. Türkiye’de ilk 10 üniversite içerisindedir. Törene gelen velilerimiz, sizde çocuklarınız böyle bir üniversite ve böyle bir fakülteden mezun oldukları için onlarla gurur duyabilirsiniz” dedi.
Diploma beklerken yüzüğü görünce şaşırdı Törende, ERÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Zeynep Merve de hem mezuniyet heyecanı hem de evlilik teklifi heyecanı yaşadı. Törenin başlamasıyla beraber alana inerek mikrofonu eline alan Merve’nin erkek arkadaşı 24 yaşındaki Tolunay Dönmez, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Aldığı teklif karşısında çok heyecanlanan Zeynep Merve de, ‘Evet’ diye bağırdı.
İlgili Foto Galeriler
Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı