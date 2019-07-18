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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Din görevlileri 15 Temmuz'daki mesai ücretlerini şehitler için bağışladı

Din görevlileri 15 Temmuz'daki mesai ücretlerini şehitler için bağışladı

-Ziyaretten görüntüler

Şehit Yakınları Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Dernek Başkanı 

--Çelikiz'in Dane'ye tablo hediye etmesi
--Solmaz Dane ile röportaj
--Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de görev yapan yaklaşık 100 din görevlisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nde yatırılan mesai ücretlerini şehit yakınları ve gaziler için bağışladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde din görevlileri 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. yıl dönümünde anlamlı bir davranışa imza attı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilere dokunmak isteyen yaklaşık 100 din görevlisi, resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde aldıkları mesai ücretini bağışlama kararı aldı. Din görevlileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde yatan 50 TL’lik mesai ücretini ilçede hizmet veren Başiskele Din Görevlileri Derneği aracılığı ile 15 Temmuz Demokrasi Gazileri, Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği’ne ulaştırdı. Derneği ziyaret eden Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, din görevlilerinin bağışladığı parayı, şehit yakınları ve gaziler için dernek başkanı Solmaz Dane ve yönetim kurulu üyelerine teslim etti. Yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu ifade eden Dane, din görevlilerine teşekkür etti. “Bütün bağışlarımızı eğitimde kullanmak amacı ile değerlendireceğiz” Bağışlanan paranın şehit ve gazi çocuklarının eğitiminde kullanılacağını söyleyen Solmaz Dane, “Derneğimizin amacı şehitlerimiz ve gazilerimizin onuru olan çocuklara eğitimlerinde yardımcı olmak, onların aileleri ile birlikte olarak gönül yaralarına dokunmak. Ben öncelikle bu bağışta bulundukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu amaçla örnek teşkil edeceklerinden eminim. Allah hepsinden razı olsun. Bütün bağışlarımızı hepimizin onuru olan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çocuklarının eğitiminde kullanmak amacı ile değerlendireceğiz” dedi.
“Bu tür faaliyetlerin gerek ilimizde gerek ülkemizde yayılmasını umut ediyoruz” Bağışta bulunan din görevlileri adına konuşan Çelikiz, “15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümündeyiz. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren 251 şehidimiz ve binlerce gazimiz var. Devlet ve millet olarak bu kardeşlerimize borcumuzu ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Onların hakları ödenmez. Bizler de ne yapabiliriz diye düşünürken, Başiskele Din Görevlileri Derneği olarak, arkadaşlarımız ile birlikte tatil İlan edilen 15 Temmuz gününde aldığımız mesai ücretlerini şehitler için bağışlama kararı aldık. Tatil olan günde çalıştığımız için devlet olarak bize yatırılan ekstra bir ücret var. Bizler de yaklaşık 50 TL olarak yatan bu ücreti 100 üyemizle bu parayı Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Terör Mağdurları ve Şehitleri Yardımlaşma Derneği yararına kullanma kararı aldık. Bugün teslim etmek için buradayız. Böyle anlamlı işlere imza atıyorlar, bizler de köprü vazifesini görüyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerin gerek ilimizde gerek ülkemizde yayılmasını umut ediyoruz” diye konuştu.
(MK-GY
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