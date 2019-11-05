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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı - İSTANBUL

Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler Kocaeli 'de kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM OSB) bulunan kimya fabrikasındaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Olayda yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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