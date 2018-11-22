Dilan Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçecek

-Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arşivi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dilan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçmek için üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan çıktı. Şarkıcı Dilan Tatlıses'in, İbrahim Tatlıses’e açtığı babalık davasında mahkemenin, “Önce üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan düşmesi gerektiğinden davanın askıya alınması” kararı üzerine, üvey babası Cem Çıtak’a açtığı “soybağının reddi” davası karara bağlandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses’in tanıkları olarak kardeşi Berkay Çıtak ile akrabaları Feriha Ergin katıldı.

Duruşmada söz verilen Berkay Çıtak, “Dilan’ın babası Cem Çıtak değildir” dedi.

Tanık Feriha Ergin de Dilan’ın babasının Cem Çıtak olmadığını belirterek, “Cem Çıtak ile Işıl Çıtak evlendiklerinde Dilan doğmuştu“ ifadesini kullandı. Dilan Tatlıses’in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabul edilmesini talep etti. Mahkemece davanın kabulüne karar verildi.

Olayın Geçmişi İbrahim Tatlıses'in 1988 yılında bir süre birlikte olduğu Işıl Çıtak'tan 1989 yılında dünyaya gelen kızı Dilan Tatlıses, geçen yıl babası İbrahim Tatlıses’e babalık davası açtı. Ünlü şarkıcı Tatlıses, avukatı aracılığıyla davayı kabul etti. Ama Dilan Tatlıses 2007’de hayatını kaybeden üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusuna kayıtlıydı. Bakırköy Aile Mahkemesi hukuken İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçebilmesi için Dilan Tatlıses’in öncelikle üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan çıkması gerektiğini söyledi.





