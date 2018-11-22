Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dilan Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçecek

Dilan Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçecek

ARŞİV-

Kırköy Üvey Baba Şarkıcı 

-Dilan Çıtak ve İbrahim Tatlıses arşivi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dilan Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçmek için üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan çıktı. Şarkıcı Dilan Tatlıses'in, İbrahim Tatlıses’e açtığı babalık davasında mahkemenin, “Önce üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan düşmesi gerektiğinden davanın askıya alınması” kararı üzerine, üvey babası Cem Çıtak’a açtığı “soybağının reddi” davası karara bağlandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Dilan Tatlıses’in tanıkları olarak kardeşi Berkay Çıtak ile akrabaları Feriha Ergin katıldı.
Duruşmada söz verilen Berkay Çıtak, “Dilan’ın babası Cem Çıtak değildir” dedi.
Tanık Feriha Ergin de Dilan’ın babasının Cem Çıtak olmadığını belirterek, “Cem Çıtak ile Işıl Çıtak evlendiklerinde Dilan doğmuştu“ ifadesini kullandı. Dilan Tatlıses’in avukatı Doğan Kılıç davalarının kabul edilmesini talep etti. Mahkemece davanın kabulüne karar verildi.
Olayın Geçmişi İbrahim Tatlıses'in 1988 yılında bir süre birlikte olduğu Işıl Çıtak'tan 1989 yılında dünyaya gelen kızı Dilan Tatlıses, geçen yıl babası İbrahim Tatlıses’e babalık davası açtı. Ünlü şarkıcı Tatlıses, avukatı aracılığıyla davayı kabul etti. Ama Dilan Tatlıses 2007’de hayatını kaybeden üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusuna kayıtlıydı. Bakırköy Aile Mahkemesi hukuken İbrahim Tatlıses’in nüfusuna geçebilmesi için Dilan Tatlıses’in öncelikle üvey babası Cem Çıtak’ın nüfusundan çıkması gerektiğini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı