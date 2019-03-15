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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

Aracın bir anda direksiyon kırması

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-Diğer aracın savrulması

( İSTANBUL - ÖZEL)- TEM’deki zincirleme kazada 4 araç çarpıştı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde yolda ilerleyen sürücü bir anda direksiyonu kırınca sağındaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç önce bariyerlere ardından yoldaki diğer 2 araca çarptı. 4 aracın hasar aldığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi. TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde aracıyla seyreden bir sürücü, sağ şeridi kontrol etmeden bir anda direksiyonu kırınca yolda ilerleyen bir araca çarptı. Dikkatsiz sürücünün çarptığı araç savrularak yolun karşı şeridine saptı. Hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere ardından yoldaki diğer iki araca çarparak durabildi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana gelirken trafikte yoğunluk yaşandı. O anlar, yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ara. Bir anda sağ şeride sapıyor ve yoldaki araca çarpıyor, çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere ve 2 araca çarpıyor.
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