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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücü ışıklarda bekleyen 4 aracı biçti

Dikkatsiz sürücü ışıklarda bekleyen 4 aracı biçti

Kaza yapan otomobillerden görüntü

Polis Bild Kırmızı Işık 

-Kaza yerinden görüntü
-Araçlardan ve polislerden görüntü
-Detaylar
-Araçların çekici tarafından çekilmesi
-Meydana gelen ikinci kazadan görüntü
-Çocuklardan görüntü
-Annelerinin çocukları teselli etmesi
-Detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bayan bir sürücü ışıklarda bekleyen 4 araca çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeki Leyla Ulu idaresindeki 67 TG 355 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması sonucu duramayarak, sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kazada bayan sürücü Ulu yaralanarak Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası 3 şeritli yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik ekiplerinin çalışmaları sonrası araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan kırmızı ışıkta bekleyen 78 BB 880 plakalı otomobile ise yine arkadan gelen 78 SJ 392 plakalı araç çarptı. Kazada otomobilde bulunan çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan çocukları ise anneleri teselli etti.
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