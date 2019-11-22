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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü İzle

Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü İzle

- Seralarda çalışan üretici

Asad Eziler Naat İhracat Allah 

-- Salatalık serasından ayrıntı görüntü
-- Dikenli Salatalık Üreticisi Süleyman Kayhan ile röp.
-- İhracat Firması temsilcisi Mustafa Eriş ile röp.

( ANTALYA -ÖZEL)- Üretici, kilosunu 3 TL'den satıyor, dönümünden 40 bin TL gelir bekliyor ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde seralarına bu sezon dikenli (Rus Salatalığı) salatalık üreticinin yüzü gülüyor. Örtü Altı Sera Üretim Merkezilerinden Kumluca’da bu yıl dikenli salatalık üretimi yapan çiftçileri yüzü gülüyor. Kilosu 3 veya 3,50 TL’den satılan dikenli salatalıklar Rusya, Moldovya, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Şubat ayına kadar dönümde 40 bin TL gelir beklediklerine belirten Dikenli Salatalık Üreticisi Süleyman Kayhan, “26 Eylül’de ekim yaptık. 1 Kasım tarihi itibariyle toplamaya başladık. 2 gün arayla hasat yapıyoruz. Genellikle talep üzerine Rusya’ya gidiyor. Romanya ve diğer ülkelerde dikenli salatalık ihraç oluyor. Fiyatlar 3 TL civarında. İnşallah daha da yükseleceği kanaatindeyiz. Fiyatlardan memnunuz” dedi.
Kumluca Çetinler Milexim İhracat Firması Ceosu Mustafa Eriş, “Biz Çetinler Milexim olarak yaklaşık 21 dünya ülkesine buradan ihracat yapmaktayız. 25 örtü altı sera ürünü pazarlamaktayız. Domates, patlıcan salatalık, Rus Hıyarı dediğimiz dikenli salatalık gibi ürünler ihraç ediyoruz. Bu yıl çiftçimiz dikenli salatalık konusunda istediği fiyatı bulduğunu düşünüyorum. Hem üretim hem de kalite olsun hem de fiyat bazında çiftçimiz umduğunu buldu. Dikenli salatalıkları Rusya, Moldovya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İhracatçı tabiri ile söylüyorum. Dikenli salatalığın en hızlı olduğu zaman. Bu süreç Aralık Ocak veya Şubat’a kadar devam etmekte. Kumluca ve Gazipaşa da dikenli salatalık ekimi dikimi çok olmakta. Dikenli salatalık iç piyasada çok iyi bilinmemekle beraber tadı çok güzel bir salatalıktır. Burada gördüğünüz salatalıkları Tır’a yüklenecek şekilde paketleyip hazırladık” dedi.

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