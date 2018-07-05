DİKA’dan hayvan sayısını arttıracak proje

-Vali Ali Fuat Atik'in konuşması

-DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın konuşması



( SİİRT ) SİİRT



- Dicle Kalkınma Ajansı’nın (DİKA), “Küçükbaş hayvan payetleme birimi güdümlü” projesi, küçükbaş hayvanlarda döllenme yoluyla üreme sayısı birden çok artırılıp, aynı zamanda melezleme yoluyla hayvan ırkını zenginleştirilecek. Proje çerçevesinde, tiftik keçisi nesli korunacak ve kılından istifade edilecek. DİKA’nın, “Küçükbaş hayvan payetleme birimi güdümlü” projesi mutabakatı imza töreni düzenlendi.

Siirt’te bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Atik, Türkiye'de bir ilk olan projede emeği geçenleri kutladı. Projenin hem Türkiye hem de Siirt ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Vali Atik, kalkınmanın kırsalda başladığını, bu projenin Siirt'te hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı tarımsal kalkınmanın önünün açılacağını ve üreticilere çok ciddi faydalar sağlayacağını söyledi.



Ajans olarak son 20 günde çok önemli projelere imza attıklarını aktaran DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, projenin keçi yetiştiriciliğinde Türkiye'ye de ilk üçe giren sadece Siirt'in değil Türkiye'nin projesi olabileceğini söyledi.



Siirt'in küçükbaş hayvan potansiyelinden yeterince faydalanmadığını dile getiren Altındağ, bir merkez olarak Türkiye'de ilk defa böyle bir çalışmanın içerisine girdiklerini, projenin cazip hale getirilerek, melezleme mantığıyla bu hayvan ırklarını daha zengin hale getirip, hem etinden, hem sütünden, hem kılından ve tiftiğinden faydalanarak ekonomiye katkı sağlamasını öngördüklerini kaydetti.

Altındağ, “Bizi mutlu eden projenin sürdürülebilir olmasıdır. Üniversitemiz ve meslek kuruluşlarının bunu sahiplenmesi doğru bir proje olduğunu gösterdi. Hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz” dedi.

DİKA tarafından yüzde 75'i hibe olan 8 milyon TL'lik proje, Siirt Üniversitesi bünyesinde uygulanacak. (MND-MP-Y)

