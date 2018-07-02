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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dijital para sistemine yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ

Dijital para sistemine yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası - KOCAELİ

- Muhammet S. ile Sadun K'nın adliyeden çıkarılışı - Kocaeli Adliyesi'nden genel görünümDijital para sistemine yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası - Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı "Turcoin" kripto para birimi kurucusu Sadun K. tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kripto para "Turcoin" işleminde kazanç vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Hipper AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet S. ile ortağı "Turcoin" kripto para birimi kurucusu Sadun K'nın da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet S. ve ortağı Sadun K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Öte yandan Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu şirketlerin Kocaeli ve Eskişehir'deki adreslerinde inceleme yaptığı, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının açıklama yapacağı öğrenildi.

Adli Kontrol Kripto Dolandırıcılık Irak Trol 

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