Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Didim'de 46 düzensiz göçmen yakalandı - Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetim - Lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 46 kaçak göçmenDidim'de 46 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Tekağaç Burnu'nun batısındaki lastik botta bir grup göçmen olduğunu tespit etti.Durdurulan şişme botta 42'si Suriye, 2'si Filistin, biri Ürdün ve biri Irak uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Yurt Dışı Nani 

İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı