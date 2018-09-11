Dicle Nehri'nde kaybolan Suriyeli gencin cansız bedenine ulaşıldı

-suda bekleyen dalgıç ve kurtarma ekibi

-nehir kıyısındaki kalabalık

-sudaki dalgıçlar ve nehir kıyısındaki kalabalık

-olay yerinde bekleyen ambulans

-nehirden cenazeyi çıkarmak için bekleyen dalgıçlar

-cesedin sudan çıkarılması

-cesedin cenaze torbasına konulması

-cenazenin tabuta konulması

-tabutun cenaze aracına konulması

-cenaze aracının olay yerinden ayrılması



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Mardin’den Cizre’ye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen ve serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu. Mardin’den Cizre’ye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen ve serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde arkadaşlarının gözü önünde akıntıya kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Suriyeli Muhammet El Tamer’in cesedi, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu boğulduğu yerin ilerisinde bulundu. Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü karşında bulunan bir beton inşaatı civarında serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli Muhammed El Tamer ziyaretine geldiği arkadaşlarının gözü önünde akıntıya kapılarak kayboldu. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD, gönüllü dalgıç ekibi ve vatandaşların seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 22 yaşındaki Muhammet El Tamer’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Muhammet El Tamer’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada Suriyeli gencin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Suriyeli gencin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Nusaybin üzerinden ailesinin yaşadığı Suriye’ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

