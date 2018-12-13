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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dicle Barajı'nın kapaklarından biri yağış nedeniyle koptu - DİYARBAKIR

Dicle Barajı'nın kapaklarından biri yağış nedeniyle koptu - DİYARBAKIR

- Dicle Nehri üzerindeki Tarihi on gözlü köprüsünden suyun yükselmesiyle ilgili detaylarDicle Barajı'nın kapaklarından biri yağış nedeniyle koptu - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu - Jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.

Jandarma Aşırı Yağış 

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