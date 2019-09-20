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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
-Deyrizor’da Esad Rejimine Karşı Protesto: 2 Ölü

-Deyrizor’da Esad Rejimine Karşı Protesto: 2 Ölü

-Deyrizor’da Esad rejimine karşı protesto : 2 ölü

( DEYR EZ ZUR ) - Deyrizor’da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü DEYR EZ ZUR

Protesto Rejim Saldırı 


- Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Suriye’nin Deyrizor ilinde Esad rejimi protesto edildi. Esad rejimi askerleri düzenlenen gösteriye katılan protestoculara ateş açarak 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Protestocular Esad rejimine karşı pankartları kaldırarak slogan attı. Protestocular, Esad rejiminin Deyrizor ilinin köylerinden çıkmasını saldırılarını durdurmasını istedi.
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