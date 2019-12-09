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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan vatandaş yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan vatandaş yaralandı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Devrilen traktörden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem A. idaresindeki, plakasız traktör ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Edem A. yaralanırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Erdem A. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Erdem A. Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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