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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı - DENİZLİ

Devrilen otomobildeki çift ağır yaralandı - DENİZLİ

- Refüjdeki ağaca çarparak takla atan otomobil - Trafik polislerinin yol güvenliğini sağlaması - Kaza yapan otomobil - Ambulans içindeki yaralı - Trafik polisleri ile itfaiye ekiplerinin devrilen ağacı çekmesi - Otomobilin çekici ile kaldırılması Denizli 'de devrilen otomobildeki çift ağır yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde, ağaca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.Hüseyin Özen (53) idaresindeki 20 R 1582 plakalı otomobil, Ali Aygören Bulvarı'nda başka bir aracın çarptığı iddiasıyla yoldan çıktı.Otomobilin refüjdeki ağaca çarparak devrildiği kazayla ilgili ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü ile eşi Melek Özen (51), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Özen çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı 1 saat kontrollü olarak sağlandı.Polis, kazaya neden olduğu ileri sürülen aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

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