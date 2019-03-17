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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı - ELAZIĞ

Devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı - ELAZIĞ

- Kaza yerinden görüntü - Araçta sıkışan yaralının kurtarılması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Elazığ 'da devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, devrilen otomobilde sıkışan anne ile oğlu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Ekineken idaresindeki 23 AAR 121 plakalı otomobil Elazığ - Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yol ayrımında devrildi.Sürücü ile annesi Aliye Ekineken araç içinde sıkıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile oğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri 

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