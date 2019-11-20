(WASHINGTON) - Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular WASHINGTON
- ABD'nin Illinois eyaletinde kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. 3 kişi metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. ABD'nin Illinois eyaletinde bir kamyon kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıktı. O esnada yol kenarında lastik değiştirmeye çalışan 3 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Polise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki 3 kişinin kamyonun altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.
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