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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Devrilen Kamyonun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

- Devrilen Kamyonun Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular

kamyonun sürüklenmesi

Kamera Güvenlik Kamerası Kar Yağışı Trol 

-detay

(WASHINGTON) - Devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular WASHINGTON

- ABD'nin Illinois eyaletinde kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. 3 kişi metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. ABD'nin Illinois eyaletinde bir kamyon kar yağışından dolayı buz tutan yolda kontrolden çıktı. O esnada yol kenarında lastik değiştirmeye çalışan 3 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Polise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarındaki 3 kişinin kamyonun altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.
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