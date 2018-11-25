Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Devremülk projesinin Mudurnu'nun tarihi dokusuna uymadığı iddiası - BOLU

Devremülk projesinin Mudurnu'nun tarihi dokusuna uymadığı iddiası - BOLU

- Belediye Başkanı Mehmet İnegöl'ün açıklaması - Yapılan binalardan detaylarDevremülk projesinin Mudurnu'nun tarihi dokusuna uymadığı iddiası - Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl: - "Bu binaların mimari yapısı vadinin içerisinde, 'sakin şehir Mudurnu' ile alakası yok"BOLU (AA) - Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, ilçedeki devremülk projesinin tarihi dokuya uymadığı iddiasına ilişkin, "Bu binaların mimari yapısı vadinin içerisinde, 'sakin şehir Mudurnu' ile alakası yok." dedi.
İnegöl, Mudurnu'ya bağlı Dolayüz Köyü Akbaşlar Mahallesi'nde yapımına 2011 yılında başlanan ve şato tipi mimarisiyle dikkati çeken projenin, bir gazetede yayımlanan haberde ilçenin tarihi dokusuna uymadığı iddiasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.Yatırımcı firmanın 2 yıl içerisinde 750 dönümlük bir yer aldığını dile getiren İnegöl, "Şu an yerini bin dönüme çıkardı. Buraya bu tip projeyle yurt dışı odaklı termal tesis yapacağını belirtti.
Müracaatında, firmaya 732 binaya inşaat ruhsatı verdik. Şu an mevcut 587 bina yapıldı ve kabası bitti. Binaların yüzde 80'i yapılmış durumda." diye konuştu.
İnegöl, uydu görüntüsü ve yan çekim nedeniyle binaların birbirine yakın olduğunun görüldüğünü aktararak, "İmar kanununa göre her parsel 320 metrekare. Binanın oturumu 90 metre. Komşu parsel ile olan bağlantısı standardın üzerinde. Mimarinin normal şekilde olduğunu göreceksiniz. Yasal kısmı, belediyemiz ile olan kısımları bunlar." ifadelerini kullandı.Kültür varlıklarını koruyup gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan İnegöl, proje kapsamında ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir vadiden yer alındığını bildirdi.İnegöl, yatırımcıların tarihi dokuyu bozmayacak şekilde ilçeye gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu binaların mimari yapısı vadinin içerisinde, 'sakin şehir Mudurnu' ile alakası yok. İlçenin belirli kesiminde belirlenen bir ortam." dedi.
Mudurnu Belediye Başkanı İnegöl, şirketin iflas ettiğine dair bilgileri geçen hafta öğrendiğini, bununla ilgili firma yetkilileriyle görüşülmesi gerektiğini belirterek, yaklaşık bir ay önce hak sahiplerinin avukatlarıyla geldiğini, anlaşma yapıldığını ve inşaat çalışmalarının başladığını sözlerine ekledi.

İnşaat Ruhsatı Yurt Dışı Yatırımcı Termal Tesis Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı