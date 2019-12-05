'Devlet Türk Sanatları' yarışmasının ödülleri sanatçılarla buluştu

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( ANKARA ) ANKARA



- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Düzenlediğimiz yarışmayı, yarışan eserleri ve bu özel sergiyi kültür sanat hayatımız adına oldukça önemsiyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mustafa Necati Kültür Evi’nde düzenlenen Devlet Türk Sanatları yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışına katıldı.

20’ncisi düzenlenen Türk sanatları yarışmasının birinci bölümünün ödül töreninde; Hüsnü Hat, Tezhip ve Minyatür yarışmalarında eserleriyle dereceye giren sanatçılar ödüllendirildi. Yarışmanın ikinci bölümü 2020 yılı içerisinde yapılacak. İkinci bölümde; Ebru, Kat’ı, Çini ve Kalemişi kategorilerinde teslim edilen eserler değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Serpil Bağcı, Doktora Öğretim Üyesi Gülnihal Küpeli, Doktora Öğretim Üyesi Nasuhi Çelebi, Mehmet Özçay, Nilgün Gençer, Gülçin Anmaç, Mustafa Çelebi’nin içerisinde bulunduğu seçici kurul tarafından yarışmanın birinci bölümünde 108 eser değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda hüsnü hat alanında 2 eser başarı ödülüne, 1 eser mansiyon ödülüne; tezhip alanında 1 eser başarı ödülüne, 3 eser mansiyon ödülüne; minyatür alanında 3 eser mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, bir sanatçının en büyük eserinin yeni bir sanatçı yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, “Düzenlediğimiz yarışmayı, yarışan eserleri ve bu özel sergiyi kültür sanat hayatımız adına oldukça önemsiyoruz. Ecdadımız, Kur’an-ı Kerim’i çok güzel yazmayı önemsemişti. ‘Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ sözü bizi her zaman gururlandırıyor. Bu nedenle gelenekli sanatlarımızı korumanın, geliştirmenin ve geleceğe aktarmanın önemini bir kez daha vurgulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hüsnü Hat alanında başarı ödülü kazanan Muhammet Nuri Çelikkaya ve Tehzip alanında başarı ödülünü kazanan Meliha Kantarcı’ya ödüllerini takdim etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise Hüsnü Hat alanında mansiyon ödülü kazanan Ömer Yıldız ve Tehzip alanında mansiyon ödülü kazanan Ferhat Gündem’e ödüllerini takdim etti. Seçici kurul üyelerinden Prof. Dr. Serpil Bağcı, Tehzip alanında mansiyon ödülüne layık görülen Züleyha Dursun’a başarı ödülünü takdim etti. Seçici kurul üyelerinden Nilgün Gençer, Tehzip alanında mansiyon ödülü alan Billur Gülbaş’a ödülünü takdim etti. Minyatür yarışmasında mansiyon ödülüne layık görülen Hatice Günnur Koru’ya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Görsel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan verdi. Minyatür alanında mansiyon ödülüne layık görülen Hürriyet Gençbay’a ödülünü Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı verdi. Minyatür alanında mansiyon ödülüne layık görülen Asiye Yavuz, ödülünü Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin Akben’den aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve beraberindeki heyet, ödül töreninin ardından sergiyi gezerek sanatçılarla bir araya geldi. (EK-



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