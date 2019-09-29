Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Develer traktör ile antrenman yapıyor

Develer traktör ile antrenman yapıyor

Develerin traktör arkasında yürüyüşleri

Egzersiz Deve Güreşleri Akkale Güreş Harekete Geç 

-Deve sahibinin konuşması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’deki güreş develeri, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı.
Sahipleri tarafından traktöre bağlanan develer, 1 saatlik yürüyüşle egzersizlerini tamamlıyor. Çanakkale'nin Kurşunlu (Dörtyol) köyünde son bahar aylarının gelmesiyle güreş develeri de antrenmanlara çıkmaya başladı.
Kurşunlu köyünde komutan ve çılgın deniz lakaplı iki deve, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve binlerce kişi tarafından soluksuz izlenen maçlar için harekete geçti. Yaz boyunca hareketsiz kalan develer, maçlara kadar her gün 1 saatlik antrenmanla sezona hazırlanıyor. Develerin sahibi Mustafa Savuran, ”Yaz boyu damda baktığımız develer hareketsiz kalıyor. Kasım ayı içerisinde deve güreşleri başlayacağı için bu develerimizi de her gün 1 saat traktör ile gezdiriyorum. Hem ayakları açılıyor hem de nefesleri açılıyor. Komutan ve çılgın deniz isimli iki devem ile iddialıyım" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı