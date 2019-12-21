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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Deve güreşinde korku dolu anlar kamerada

Deve güreşinde korku dolu anlar kamerada

güreş yapan develerin kalabalığın arasına girişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Kamera Deve Güreşleri Kalaba Akkale Güreş 


- Çanakkale'de düzenlenen deve güreşleri sırasında sahadan kaçan bir deve kısa süreli paniğe sebep oldu. İnsanların arasına giren deve korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Hanım ağalığını Aydan Gömügen Tuncay'ın üstlendiği güreşlere 100'den fazla deve katıldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği geleneksel güreşler renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Kayabeyi ve Kaptan adlı develer arasındaki güreş kıran kırana geçti. Rakibinden kaçan Kaptan, deve sahipleri ile seyircilerin bulunduğu alana koşunca kısa süreli paniğe sebebiyet verdi. Deve sahipleri Kaptan'ı güçlükle zapdedebildi.
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