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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Dev turist otele kabul edilmedi

- Dev turist otele kabul edilmedi

Khan’ın sokakta ilgi görmesi

Polis Efes Sığınma Polis Karakolu 

-Khan’ın maç islemesi

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Afgan turist Sher Khan, maç izlemek için gittiği Hindistan’da 2 metre 49 santimlik boyu nedeniyle otellere kabul edilmeyince polis karakoluna sığındı. Kriket maçı izlemek için Hindistan’a giden 2 metre 49 santim boyundaki Afgan turist, maçın oynanacağı Lucknow kentinde otellere kabul edilmedi. Boyu nedeniyle turisti görmeye gelenlerin otellere akın etmesi otel görevlilerine zor anlar yaşattı. Otellerden ret yanıtı alan Khan, çareyi karakola sığınmakta buldu. Polisler tarafından bir otele yerleştirilen Khan, yine de rahat nefes alamadı. Konakladığı otele yüzlerce kişinin akın etmesi hem otel müdürüne hem de diğer turistlere zor anlar yaşattı.
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