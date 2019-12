Dev teknede modern ebru sanatı

-ebru sanatını kumaşa işleme görüntüleri

Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştiren ebru sanatı sanatçısı, alışılmışın dışında sanata farklı bir boyut kazandırarak taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine süsleme yapıyor.



- Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştiren ebru sanatı sanatçısı, alışılmışın dışında sanata farklı bir boyut kazandırarak taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine süsleme yapıyor. Genel olarak kağıt üzerine işlenen ebru sanatı, farklı yöntemlerle giyim sektörüne de öncülük ediyor. Ebru sanatını alışılmışın dışına çıkaran ve farklı bir yöntem uygulayan Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, bir teknede beyaz kumaş üzerine farklı boyalar desenleyerek giyim sektörünü de değerlendiriyor. Eğitmen Çiftçi, kağıt üzerine yapılan ebru sanatını bu kez taş, elbise ve hediyelik eşyalar üzerine tasarladı. Ebru sanatında farklı yöntem ve metotlar uygulanıyor Ebru Sanatında farklı artık farkı bir geliştiğini ifade eden Eyyübiye Halk Eğitim Merkez Müdürü Mehmet Salıcı, “Burada açtığımız giyim kursunda, kullanılmak üzere ebru sanatında kumaşlar üretiyoruz. Üretilen elbiseler desenine göre farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Ebru sanatına farklı bir yöntem ve metot uygulanıyor. Daha önce rastladığımız genelde kağıt üzerine yapılır. Biz bir farklılık oluşturarak Alper hocanın sayesinde bu tasarıyı kumaşa uyguluyoruz. Kumaşlara uygulanan metot kuruduktan sonra kursiyerlerimiz tarafından işlemlerden geçirtilerek farklı materyallara dönüşüyor” ifadelerini kullandı. “Ebru sanatında hayalimi gerçekleştirdim” Ebru sanatında farklı bir buluş üniversite yıllarında düşündüğü ve hayalini gerçekleştiren Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, “Bugün yapmış olduğumuz ebrular, normalde dünyada ve ülkemize kağıt üzerine işleniyor diye biliniyor. Ebru sanatında alışılmışın dışına çıktık. Kumaş, keçe, seramik, taş ve doğal birçok materyalin üzerine ebruyu yapıyoruz. Ebru sanatı Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde bayanlarla birlikte bu metotları geliştirdik, daha da çok geliştireceğiz. Ebru sanatı farklı bir buluş aklıma üniversite yıllarımda gelmişti. Akademisyenlerimiz, kağıt üzerine özellikle ebrunun yapılması gerektiğini söylediler. Bende hocama kağıt değil de kumaş üzerine neden ebruyu yapmıyoruz. Bu konuda eleştiri aldık, halada alıyoruz. Üniversite bittikten sonra hayalim olan ebruyu nasıl nerde kullanılması gerekirse orada kullanacağım. Ebrunun tutmaz denilen materyallerin üzerine ebruyu başarıyla tutturduk. Demirin üzerine asla ebru tutmaz denildi, biz bisikletin üzerine ebruyu işledik. Keçe üzerine ebru tutmaz dediler, bizde keçeye de ebru yaptık. Taş ve diğer objeler üzerine de ebru sanatını işledik ve daha da geliştireceğiz. Ebru sanatının en iyisini yaptım. Ebru sanatında yaptığımız tasarılar yıkansa, zaman geçse de asla değişmez” dedi.

“Bizim en büyük tasarımız ebru üzerine yapılan tasarılar, hayatın her alanına kullanmak” Gelinlik üzerine de artık Ebru Sanatını işlediklerini vurgulayan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğretici olan Nurcan Gürhan, “Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında ebruda geri dönüşüm yapıyoruz. Bizim en büyük tasarımız ebru üzerine yapılan tasarılar hayatın her alanına aktarmak. Ebru sanatında kıyafet, taş ve diğer objeler üzerine geçirebilmek. Burada öğrencilerimizle birlikte, Alper hocamızın öncülüğünde objeleri boyuyoruz, kurutuyoruz. Ütülüyoruz, kesiyoruz. Ebruda artık gelinlik üzerine işleyecek duruma geldik. Her türlü kıyafette ebruyu kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyer Fatma Tarak da, “Ebruyu ilk başta öğrendik. Kumaşların üzerine ebruyu işleyerek elbise yaptık. Yeni şeyler öğrendiğimiz için eve mutlu gidiyoruz. Değişik bir psikoloji olarak bizi mutlu ediyor ebru sanatı. Hem manevi hem de maddi olarak kazanç sağlıyoruz” diye konuştu.

