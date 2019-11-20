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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi

Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi

liman için gemi karşılama

Uzunlu Alışveriş Yolcu Gemisi Başkent 

-yolculardan görüntü
-gemi görüntüsü
-çarşılardan görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Kruvaziyer turizminin başkenti Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Port limanına, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle Jewel Of The Seas yanaştı. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı.
Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.90 bin 090 groston ağırlığında, 275 metre uzunluğunda 13 katlı dev kruvaziyer gemisinin 2019 yılında ikinci ve son seferini gerçekleştirdiğini belirten Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, “Royal Caribbean Cruises firmasına bağlı Jewel Of The Seas isimli kruvaziyer gemisinin 2020 yılında 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısını 44'e çıkarmıştır" dedi.
Güngör konuşmasının devamında, “Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları artık tamamlandı. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için de önemli bir toparlanma yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek. Ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor" dedi.

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