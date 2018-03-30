Derya yaşamak istiyor...Felçli ve görme duyusunu kaybeden Derya yaşam savaşı veriyor

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( KÜTAHYA )- Banyosuz ve mutfaksız iki odalı harabe evde yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor - Baba ve oğlu hastalık nedeniyle çalışamıyor KÜTAHYA



- Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Bahatlar köyünde adeta harabeyi andıran iki odalı evde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik Altın ailesi, felçli ve görme duyusunu kaybeden çocukları Derya Altın'ın yaşaması için mücadele ediyor. Beynindeki tümör nedeniyle sokağa dahi çıkamayan Derya Altın, konuşamayan ve duyamayan engelli annesi, babası ve 3 kardeşiyle banyosu ve mutfağı bulunmayan iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor. 3 yaşındayken annesinin sırtından düşen Derya Altın, yıllar sonra görme bozukluğu şikayetiyle doktora gittiğinde beyninde tümör olduğunu öğrendi. 2016 yılında Ankara Gazi Üniversitesinde beyin ameliyatı olan Derya Altın, geçtiğimiz hafta fenalaşınca Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı. Son rahatsızlığından sonra görme duyusunu kaybeden ve felç olan, mama ile beslenmeye başlayan Derya yaşamak istiyor ve yetkililerden yardım bekliyor. Baba Mehmet Altın: "Böbreğimin birini oğlumun yaşaması için verdim" Derya Altın'ın babası Mehmet Altın, "Oğlum askerden gelince böbrek rahatsızlığı çıktı. Ben böbreğimi hiç düşünmeden oğluma verdim. 57 yaşındayım çalışamıyorum. Oğlum da çalışamıyor. Eşim Azime Altın'ın 3 ayda bir aldığı bin 100 lira ile geçim yapmaya çalışıyoruz. Kızımın yaşamasını istiyorum. Eşimin konuşma ve duyma imkanı varsa araştırılmasını ve bize yardım edilmesini istiyorum. İki odalı tuvaleti banyosu olmayan bir evde yaşamaya çalışıyorum. Rabbim alın yazımızı böyle yazmış. 9 yaşındaki kızım benim dünyam. Onu yaşatsınlar. Çok acılar çekti. Sayın Cumhurbaşkanımdan, yetkililerden kızımın yaşaması için yardım bekliyorum" dedi.

Anne Azime Altın da işaret diliyle verdiği mesajda, "Ben değil ama kızım yaşasın. Onun çektiği acıların sona ermesini istiyorum. İyileşmesini istiyorum. Devletimizden destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

