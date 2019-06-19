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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

(Polis kamerası)

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Oyuncak Bebek Polis Ekipleri 

-Polislerin araması
-Dolaptan uyuşturucuların çıkarılması
-Oyuncak bebeğin içinden hapların çıkarılması
-Narkotik köpeği ve uyuşturucu maddeleri detay

( KAHRAMANMARAŞ )-Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta polis ekipleri bir evde yaptığı aramada derin dondurucu ve oyuncak bebek içerisinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında Serintepe Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde durumundan şüphelenen M.E. (17) isimli şahıs durdurarak arama yaptı. M.E’nin üzerinden 50 adet captogon hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı konumdaki baba Yasin E’nin (45) ikametinde yapılan aramada ise buzdolabının derin dondurucusu ve oyuncak bebeğin içine gizlenmiş bin 410 adet captagon hap, 64,37 gram esrar maddesi ve 11,32 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Her iki şüpheli de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltında polis sorguları sona eren her iki şüpheli de sevk edildiği Adliyede tutuklandı. (HLL-
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