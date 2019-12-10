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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Dereye salınan hayvan atıkları mikrop saçıyor

Dereye salınan hayvan atıkları mikrop saçıyor

ÇEVRE SAKİNLERİ TARAFINDAN DEREYE SALINAN ATIKLARIN CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

Tarım Yaşam Şartları Büyükbaş Hayvan Hayvan Dere Yatağı 

-BESİHANENİN DUVARINDAN DEREYE AKAN HAYVAN İDRARI VE PİS SU
-ATIĞIN DERE İLE BULUŞMASI
-ATIĞIN SALINDIĞI DEREDEN DETAYLAR VE AKINTI GÖRÜNTÜLERİ
-ÇEVRE SAKİNİNİN AÇIKLAMASI
-PİSLİĞİN SALINMASININ ANA NOKTASI
-PİS SUYUN DIŞINDA DERE KENARINA ATILAN HAYVAN BAŞI, ET, YÜN VE ÇUVAL DETAYLARI
-BESİHANEDE Kİ HAYVANLARIN DIŞARIDAN UZAK ÇEKİMLERİ

( BALIKESİR - ÖZEL)- Hayvan atıkları çevre sağlığını tehdit ediyor BALIKESİR

- Balıkesir’in İbirler kırsal mahallesi Tavşan tepe mevkindeki bir hayvan besihanesi tarafından dereye bırakılan hayvan atıklarının çevre sakinleri tarafından yaşam şartlarını olumsuz yönde etkilediği öne sürülüyor. Mahalle sakinleri atıkların özellikle yaz aylarında sinek ve böcek üretmesinin yanı sıra etrafa yayılan kokunun başta sağlık koşulları olmak üzere çevrede ki tarım alanlarını da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, yetkilileri göreve çağırıyor. Balıkesir’in Karesi İlçesine bağlı İbirler kırsal mahallesi Tavşan Tepe mevki sakinleri hayvan besi hanesinden dereye salınan hayvan atıklarının sağlıklarını olumsuz yönde etkilediklerini ifade ediyor. Mahalle sakini Aytekin Akdeveci dereye akıtılan atıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek “Bahçemizin yanında bulunan hayvan besi hanesinin etrafa yaymış olduğu hayvan pisliklerini ve doğaya salmış olduğu hayvanların idrar ve dışkı pislikleri atıklarını dışkılarını yağmur zamanı bu dere yatağına salmaktadır. Defalarca kez şikayette bulundum ama artık nereye kadar gider bilemiyorum.Yağmur yağdığı zaman salınıyor bu artıklar ve sinek olayları, ilaçlamaları hiç bir şekilde yapmıyorlar. Burada küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimi var. Yaz aylarında bu salınan atıklar nedeniyle çevrede kokudan durulmuyor. Aşırı derecede sinek üretiyor burası. Sinekle mücadele de hiç bir şekilde uygulanmıyor her ne kadar uyarı yapılsa dahi. Bizim ve tüm çevrenin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor bu işletme”dedi.

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