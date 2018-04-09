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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - ADANA

Dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - ADANA

- Köpeğin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasıDereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardıADANA (AA) - Adana 'nın İmamoğlu ilçesinde dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.Hürriyet Mahallesi Cebeli Deresi'nde bir yavru köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden bir kişi, beline ip bağlayarak dereye indi. Derede mahsur kalan köpek, itfaiye görevlisi tarafından çuvala koyularak çıkarıldı.Sağlık durumu iyi olan köpek ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Yavru Köpek Mahsur Kaldı Köpek Bild Irak 

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