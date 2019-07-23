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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dereden patlamamış el bombası çıktı

Dereden patlamamış el bombası çıktı

DEREDEN TEMİZLİK GÖRÜNTÜSÜ

El Bombası Kanalizasyon Farkındalık İçme Suyu Bulduk 

-SÖNMEZLER KONUŞMASI
-ÇÖPLERDEN DETAYLAR
-GENEL DETAYLAR

( GAZİANTEP ) - GASKİ, Alleben Deresi'nden çıkan pislikleri sergiledi GAZİANTEP

- GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Alleben Deresi'nin temiz tutulması için farkındalık etkinliği düzenledi.
Sönmezler, temizlik esnasında patlamaya hazır el bombası bulduklarını söyledi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Alleben Deresi'nin kirliliğine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.
Etkinlikte GASKİ tarafından Alleben Deresi'nin temizliği sırasından çıkan çöpler sergilendi. Sönmezler, derede patlamaya hazır bomba bile bulunduğunu belirtti.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Alleben'in bir çöplük muamelesi görmemesi, Alleben'in gerçek kimliğine kavuşması için çalışıyoruz. Alleben’e sadece yağmur sularını drenaj ediliyor. Kanal bağlantısı yok. Bu dere 22-23 kilometre Gaziantep’in içinden geçiyor. İnsanlar bu dereye çok fazla noktadan çöp atıyor. Biz de bu çöpleri temizlemek için uğraşıyoruz. Bizim asli işimiz içme suyu kanalizasyon arıtma işleriyken maalesef Alleben'in içindeki pislikleri temizlemeye çalışıyoruz. Biz temizliyoruz ama 3 gün sonra tekrar kirletiliyor. Bu bizim şehrimiz adına son derece üzüntülü bir durum. Buraya farkındalık olsun diye bazı malzemeler getirdik. Emin olun buraya getiremediğimiz o kadar malzeme var ki sergileyemedik. Lastiklerden tutunda oyuncak, elbise, tekstil malzemeleri, şişeler, petler var” dedi.
“Patlamaya hazır el bombası bulduk” Sönmezler; çöp dışında, bomba bile bulduklarını ifade ederek, “Derenin temizliği esnasında patlamaya hazır el bombası bulduk. Bombayı emniyet güçlerine teslim ettik” diye konuştu.

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