Derede mahsur kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı

-derede mahsur kalan yaşlı kadın

-itfaiye ve jandarma araçları

-yetkililer ile röp.

-vatandaşlardan detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te oğlunun evini su bastığını duyan yaşlı bir kadın, yardıma giderken, yükselen sel suları nedeniyle derenin ortasında mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadını, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bayatlı Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çevredeki dağlardan çağlayan sular nedeniyle bazı evleri su bastı. 83 yaşındaki Esma Şıvka, derenin öbür yakasında oturan oğlu Emre Şivka'nın evini su bastığı ve aracının ise dereye sürüklendiği haberi üzerine evinden çıkarak, çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Ağlayarak su seviyesi çok düşük olan dere yatağına kadar gelen yaşlı kadın, bir anda dere yatağının suyla dolması sonucu mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla dere yatağındaki yaşlı kadın, kurtarıldı.Bölgede inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralananın olmadığını tespit ederken bazı hayvanların ev ve ahırlarla erzakların hasar gördüğünü belirledi.



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