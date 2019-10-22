Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Derede mahsur kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı

Derede mahsur kalan yaşlı kadını ekipler kurtardı

dere yatağı

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı En Yaşlı Kadın Şiddetli Yağış Dere Yatağı 

-derede mahsur kalan yaşlı kadın
-itfaiye ve jandarma araçları
-yetkililer ile röp.
-vatandaşlardan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te oğlunun evini su bastığını duyan yaşlı bir kadın, yardıma giderken, yükselen sel suları nedeniyle derenin ortasında mahsur kaldı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadını, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bayatlı Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çevredeki dağlardan çağlayan sular nedeniyle bazı evleri su bastı. 83 yaşındaki Esma Şıvka, derenin öbür yakasında oturan oğlu Emre Şivka'nın evini su bastığı ve aracının ise dereye sürüklendiği haberi üzerine evinden çıkarak, çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Ağlayarak su seviyesi çok düşük olan dere yatağına kadar gelen yaşlı kadın, bir anda dere yatağının suyla dolması sonucu mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla dere yatağındaki yaşlı kadın, kurtarıldı.Bölgede inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralananın olmadığını tespit ederken bazı hayvanların ev ve ahırlarla erzakların hasar gördüğünü belirledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı