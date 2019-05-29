Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Derede kaybolan liseli gencin cesedi bulundu - VAN

Derede kaybolan liseli gencin cesedi bulundu - VAN

- Derede bulunan gencin cansız bedeninin taşınmasıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli gencin cesedi bulundu.Aşağıkaymaz Mahallesi'nde 4 gün önce arkadaşlarıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü arama çalışmalarına Ankara'dan görevlendirilen 10 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de katıldı.
Söz konusu özel ekibin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) dere yatağında detaylı çalışma yürüttü.Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Gündüç'ün cansız bedeni kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında derede bulundu.Gündüç'ün cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gesi Şili Dere Yatağı 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı