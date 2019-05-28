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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Derede kaybolan liseli genci özel ekip de arıyor - VAN

Derede kaybolan liseli genci özel ekip de arıyor - VAN

- Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler - Savacık Muhtarı aynı zamanda kayıp Murat Gündüç'ün amcası Mehmet Şefik Gündüç'ün konuşmasıDerede kaybolan liseli genci özel ekip de arıyor - Van 'ın Gürpınar ilçesinde derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü arama çalışmalarına Ankara'dan görevlendirilen 10 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekibi de katıldıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde, iki arkadaşıyla derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.Aşağıkaymaz Mahallesi'nde 3 gün önce arkadaşlarıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü arama çalışmalarına Ankara'dan görevlendirilen 10 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de katıldı.
Söz konusu özel ekibin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) dere yatağında detaylı çalışma yürütüyor.Ekipler, kayıp genci bulmak için 9 kilometrelik alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.Savacık Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda kayıp gencin amcası Mehmet Şefik Gündüç, AA muhabirine, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadıklarını belirtti.
Her geçen gün umutlarının daha da tükendiğini kaydeden Gündüç, "Allah razı olsun devletimiz ilk günden desteklerini veriyor. Bu anlamda ilk 3 gün ekiplerimiz çalışmaları yürüttüler. Şimdi de Ankara'dan 10 kişilik jandarma ekibi aramalara dahil oldu. Çalışmalar dört bir koldan sürüyor. Tek temennimiz evladımızın bir an önce bulunmasıdır." dedi.
Çalışma yürüten ekiplere, mahalle sakinleri ve Gündüç'ün yakınları da destek veriyor.

Jandarma Muhabir Gesi Şili Dere Yatağı 

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