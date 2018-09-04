Dere yatağında silah ve el bombası bulundu

-ARŞİV

-Operasyonda ele geçirilen malzemelerden detaylar



( VAN ) VAN



- Van’ın Edremit ilçesindeki bir dere yatağında yapılan aramada silah ve el bombası bulundu. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bir ihbar üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’ndeki bir dere yatağında arama yapıldığı belirtildi. Terörle Mücadele, Özel Harekât, İstihbarat, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ve İnceleme Şube müdürlükleri görevlilerinin katıldığı aramada; 4 adet kalaşnikof marka silah, 1 adet RPK-74 uzun namlulu silah, 2 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 3 adet el bombası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

