Depremden korkan öğrencileri Martı timleri sakinleştirdi

-Emrullah Efendi Ortaokulu'nun boşaltılma görüntüsü

-Polislerin okula gelip öğrencilerle tek tek tokalaşarak onları sakinleştirmesi

-detay görüntüler



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de hissedildi. Deprem anında yüzlerce vatandaş bulundukları kapalı mekanlardan dışarı çıkarken, ilçe genelindeki okullar boşaltıldı. Emrullah Efendi Ortaokulu’nun boşaltılması sırasında okula gelen bisikletli polis timleri çocukları sakinleştirirken, çocukların planlı bir şekilde dışarı çıkartılmasını sağladı. Polislerin çocukları sakinleştirdiği sırada ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Lüleburgaz’da büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Kent genelinde şiddetli hissedilen deprem sonrası çok sayıda vatandaş bulundukları binaları terk ederek dışarı çıktı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya Lüleburgaz’da herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını söyledi.



Öğrencileri “Martılar” sakinleştirdi Lüleburgaz ilçe merkezindeki bütün okullarda öğrenciler dışarı çıkarken, Emrullah Efendi Ortaokulu’ndaki öğrencilerin okulu terk etmesi sırasında bisikletli polis timleri olan Martı timleri görev yaptı. Okula gelen Martı timleri önce çocukları sakinleştirdi, ardından çocukların sakin bir şekilde okulu terk etmesini sağladı. Martı timlerinin okula geldiği sırada öğrencilerin tezahüratlar yaptığı görülürken, çok sayıda öğrenci polislerle tokalaşıp, polislere sarıldı. Okulda anons yapıldı Öte yandan Lüleburgaz'ın merkezinde yer alan Kocasinan İlkokulu da boşaltılan okullar arasında yer aldı. Kocasinan İlkokulu yetkilileri depremin merkez üstü hakkında bilgiler vererek velileri sakinleştirmeye yönelik anonslar yaptı. Ağlayan çocuğa ablaları sahip çıktı Tüm bunların yanı sıra bazı öğrencilerin depremden oldukça korktuğu görüldü.

Kocasinan İlkokulu'nda depremden korkarak ağlayan küçük çocuğa üst sınıflardaki ablaları sahip çıktı.

