Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu

-PROGRAMA KATILAN VATANDAŞLAR

-LOKUM DAĞITILMASI



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenler için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. İslahiye Merkez Dervişiye Camii’nde İslahiye Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İslahiye Belediyesi tarafından organize edilen programa Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu, Gaziantep İl Müftülüğü’ne bağlı Gaziantep Emine Konukoğlu Müezzini Kasım Kahraman, Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Camii İmam Hatibi Abdulkadir Kestane, Gaziantep Servi Erdemoğlu Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz ve İbrahim Erpamukçu Cami İmam Hatibi Abdurrahman Zorlu katılarak Kur’anı Kerim ve ilahiler okundu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Program İslahiye Müftü vekili Mehmet Emin Okuyucu tarafından yapılan dula ile son buldu. Camii çıkışında hayırsever tarafından lokum dağıtıldı. (MGÖ-SD-



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