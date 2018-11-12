Depremde hayatını kaybedenler anıldı - DÜZCE

- Yürüyüşten görüntüler - Saygı duruşu - AçıklamaDepremde hayatını kaybedenler anıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anıldı.Ellerinde fenerler ile ''Depremi unutmadık, unutturmayacağız'' yazan dövizler taşıyan Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ile vatandaşlardan oluşan grup, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.Gruptakiler, depremin yaşandığı 18.57'de, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.Burada grup adına konuşan DEPDER Başkanı Ayşegül Şenol Can, 12 Kasım ve 17 Ağustos Depremlerinin Düzce 'den çok şey aldığını söyledi.
Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirten Can, şöyle konuştu:"7,2 büyüklüğündeki depremin ardından tam 19 yıl geçti. İki depremde bin 20 insanımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz, yakınlarına sabır diliyoruz. Bugün burada depremden çıkardığımız dersleri konuşmak için toplandık. Depremi unutmadık, unutmayacağız.""Deprem, biz unuttuğumuz zaman afete dönüşür" diyen Can, deprem öncesinde afet bilincinin aşılanması ve tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.