Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı

- İstanbul’da yaşanan depremde binalardaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, Silivri’de evde yaptıkları turşularla geçimini sağlayan engelli çift evleri mühürlendiği için sokakta kaldı. İstanbul Silivri'de dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ederken, bazıları kamuya ait birçok bina tahliye edildi. Silivri'nin Küçükkılıçlı Mahallesi'nde yaşayan engelli bir çift ise evlerinin mühürlenmesi ile sokakta kaldı. Evde turşu yapıp satarak geçinen ve başka geliri olmayan Halise ve Cansel Başaran çifti, şimdi başlarını sokabilecekleri iki göz oda için yetkililerden yardım bekliyor. "Biz 10 yıl önce birbirimize sığındık, başka kimsemiz yok" 10 yıl önce evlendiklerini belirten Cansel Başaran, "Biz ikimiz de engelliyiz. 10 yıl önce birbirimizi bulduk, birbirimize sığındık. Burada derme çatma iki göz oda yaptık kendimize. Bunu da harç borç yaptık. Eşim evde turşu yapıyor, ben de kahvenin yanında tezgah açıp satıyorum. Biz böyle geçiniyoruz. Başka gelirimiz yok. Bir anam var 70 yaşında. Onun da kendine gücü yok. Onda kalalım diyoruz ama merdivenler var ve bizim durumumuza uygun değil. Burası düz ayaktı. Çocuğumuz da yok. Yine biz bizeyiz. Depremde evdeydik. Çok korktuk. Depremden sonra belediye ekipleri geldi inceledi. Evi mühürlediler. Şimdi kapının önünde sokakta kaldık. Ne içeri girebiliyoruz ne bir yere gidebiliyoruz. Yine birbirimize sığındık. Can sağ olsun. Önümüz kış, sokakta ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

"Çok korkmuştum, eşim kurtardı" Halise Başaran ise deprem anında çok korktuğunu belirterek, "Ben deprem olduğunda bina yıkılıyor zannettim. Çok korktum. O korkuyla sandalyeden yere düşüyordum. Eşim kolumdan tuttu beni, düşmedim. Sonra deprem bitince dışarı çıktık. Muhtarı aradık, sağ olsun muhtar hemen geldi. O bize çok destek oluyor. Ama tabii evde hasar olduğu için sonra evi mühürlediler. Şimdi çaresiz bekliyoruz, sokaktayız" diye konuştu.

"Bir an önce evleri onarılmalı" Küçükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Engin Girgin ise, "Cansel ve Halise Başaran yıllardır burada yaşıyorlar. Her ikisi de bedensel engelli. Yıllardır kendilerini tanırım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Depremden sonra beni aradılar, koştum geldim. Çok korkmuşlardı. Evlerinin hasarlı olduğunu görünce Kaymakamımız Ali Partal Bey'e haber verdim. Sağ olsun hemen ilgilendiler. Ekipler geldi incelemeler yaptı. Evde derin çatlaklar var. Duvara bakınca karşı tarafı görüyorsunuz. Tavan ve duvarlarda büyük çatlaklar var. Bu halde kalınamaz zaten. Ev mühürlendi. Fakat tabii aile şimdi sokakta kaldı. Gelirleri de yok, zor durumdalar. Biz onlar için yetkililerin bir el uzatmasını bekliyoruz. Acilen evlerinin onarılması gerekiyor" şeklinde konuştu.