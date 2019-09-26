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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar

Deprem Bursa'da da hissedildi...Depreme böyle yakalandılar

Basın açıklaması sırasında deprem anı, avizenin sallanması, panik. röportaj

( BURSA ) BURSA

Deprem Akalan Basın Açıklaması Deprem Anı 


- Marmara Denizi'ndeki deprem Bursa'da da hissedildi. Gemlik İyi Parti İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapılırken kaydedilen görüntülerde deprem iyice hissediliyor Gemlik İlçesi'nde İyi Partililer basın açıklaması yaparken deprem hissedildi. Deprem paniğe sebep oldu. Saat 14'deki deprem Bursa'da da vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu
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