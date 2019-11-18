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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Depoda kaçak cinsel uyarıcılar ele geçirildi - ADANA İzle

Depoda kaçak cinsel uyarıcılar ele geçirildi - ADANA İzle

- Polislerin depoya girmesi - Depoda arama yapılması - Kaçak ürünlerden görüntüler Adana 'da depoda kaçak cinsel uyarıcılar ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı ürünler bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki depoda kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 6 bin 360 kutu içecek ve bin 380 paket çikolata ile 3 bin 70 hap ve sprey ele geçirdi.Ekipler, şüpheli M.A'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçak 

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