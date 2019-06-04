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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Denizli protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Denizli protokolü vatandaşlar ile bayramlaştı

Bayramlaşmadan görüntü

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-Başkan Zolan'ın çocuklara harçlık vermesi
-Bayramlaşmaya katılanların irmik helvasından almaya çalışması
-Başkan Zolan röp.

( DENİZLİ ) - Başkan Zolan’dan çocuklara harçlık jesti - Çocuklar 10 TL harçlığı almak için birbirleri ile yarıştı DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreni bu yıl da yapıldı. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan çocuklara harçlık jesti yaptı. Kentte bayramlaşma Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, CHP milletvekilleri Kazım Arslan, Haşim Teoman Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Törende Başkan Zolan ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak sohbet etti. Başkan Zolan’ın çocuklara bayram harçlığı olarak 10 TL vermesi ise renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Minikler harçlıkları almak için, büyükler ise ikram edilen irmik helvasından almak için adeta birbirleri ile yarıştı. “Harçlıklara sonradan takviye geldi”Törenin ardından bir açıklama yaparak bayram mesajı veren Başkan Zolan, hemşehrilerinin ve Türk-İslam dünyasının bayramını kutladığını söyledi.

Türkiye ve İslam dünyasının daha huzurlu bayramlara kavuşması temennisinde bulunan Başkan Zolan, daha güzel bayramlar yaşanması dileğinde bulundu. Harçlıklara beklenenden çok talep olduğunu anımsatan Başkan Zolan, “Her bayram yaptığımız gibi bu yıl da harçlıkları dağıttık. Tabi her yıl yaptığımız için gençler ve çocuklar da bildiği için yoğun talep vardı. Biraz yetişmedi ama sonradan harçlıklara takviye geldi. Önemli olan çocuklarımızı mutlu etmek” dedi.

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