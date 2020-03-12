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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu

Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu

Gişe önünde yoğunluktan görüntü

Televizyon İnternet Sitesi Toplantı Otobüs Firması Öğrenciler 

-Öğrencilerin gişe önüdne yoğunluk oluşturmalarından görüntü
-Öğrenciler ile röp.
-Serap Cengiz ve Yaşar Gökgöz ile röp.
-Otobüslerin içinden görüntü
-Otogardan genel görüntü
-Bilet satışlarından görüntü

( DENİZLİ )- Öğrenciler korona virüsüne karşı alınan tatil kararı sonrası otogarlara akın etti- Bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluştu DENİZLİ

- Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Denizli Şehirlerarası Otogarında son yılların en büyük yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Otobüs firmalarının gişeleri önünde uzun üniversite öğrencileri bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi.
23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Denizli Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, bir çok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandığı öğrenildi. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti. “Otobüs firmalara karara hazırlıksız yakalandı” Öğrenciler gidecekleri yerlere bilet bulmak için uzun süre kuyruklarda beklerken, otogarda hizmet veren bir otobüs firması yetkilisi Serap Cengiz, tatil kararı alınır alınmaz kendilerine bilgi geldiğini ve o andan itibaren alışılmadık bir yoğunluk başladığını ifade etti.
Cengiz, firmalarındaki bütün seferlerin kısa sürede dolduğunu ve satışta olan koltukların kısa sürede bittiğini kaydetti.
Bir başka otobüs firması temsilcisi Yaşar Gökgöz ise akşam haber geldikten sonra çoğunluğu öğrencilerden oluşan yaklaşık 600 kişinin bir anda otogara geldiğini vurguladı. Böyle bir duruma firmaların hazırlıklı olmadığının altını çizen Gökgöz, öğrencilerin firmaların internet sitelerinin yoğunluktan dolayı kilitlenmesi üzerine otogarın yolunu tuttuğunu belirtti.
Bilet bulan öğrenciler gidiş için valiz hazırlıklarına başlarken, bulamayanlar ise firmaların yedek seferler koymaları için gişe önlerinde beklemeye devam ediyor.
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