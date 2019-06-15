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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli’de YKS’nin ilk oturumu sona erdi

Denizli’de YKS’nin ilk oturumu sona erdi

Sınav salonunda çıkan öğrencilerden farklı planlarda görüntü

Sınav Merkezleri Matematik Matem Uttu Öğrenciler 

-Bekleyen velilerden görüntü
-sıvadan çıkan adaylar ile röp.

( DENİZLİ )- 26 bin 832 aday üniversite hayalinin ilk engelini aştı DENİZLİ

- Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Denizli’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı ve 12.30’da sona erdi. Kentte 26 bin 832 aday 87 sınav merkezinde saat 10.00’a kadar binalara giriş yapıp, Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri konularına dayanan soruları cevaplandırdı. Soruları ortak müfredata bağlı olarak hazırlanan TYT sınavında soruların cevaplanması için adaylara 135 dakika süre verildi.
Sınava geç kalan adaylar ise sınav merkezlerine alınmadı. Kimliğini kaybedenler ya da kimliğinde fotoğrafı bulunmayanlar da nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu. Maratonun ilk kısmını tamamlayan üniversite adayları sınav çıkışında matematik alanındaki soruların zor olduğunu, Türkçe de ise paragraf sorularının uzun olmasından dert yakındılar. Sınavın geçen seneye göre daha zor olduğunu ifade eden adaylar ayrıca sınav salonlarının çok sıcak olmasından şikayet ettiler. Adayları okul dışında bekleyen velilerin ise en az adaylar kadar heyecanlı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
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