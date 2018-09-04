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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Denizli’de yedikleri yemekten zehirlenenlerin sayısı 316'ya yükseldi

Denizli’de yedikleri yemekten zehirlenenlerin sayısı 316'ya yükseldi

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( DENİZLİ ) -- Zehirlenen 316 kişiden 182’si taburcu edilirken, 134'ünün ise tedavileri devam ediyor DENİZLİ

Hafta Sonu Hastane Sünnet Düğünü Karın Ağrısı Özel Hastaneler 


- Denizli’de sünnet düğünü sonrası verilen mevlit yemeğinden zehirlenenlerin sayısı 316'ya yükseldi. Zehirlendikleri gerekçesi ile hastaneye başvuran 316 kişiden 182’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 134'ünün ise tedavileri devam ediyor. Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda, zehirlenme olayının bir yemek firmasının düğün ve sünnet törenlerinde hazırladığı yemeklerden kaynaklandığı öne sürüldü. Firmanın geçtiğimiz hafta sonu ilçedeki düğün ve sünnetlerde yaklaşık bin 100 kişiye tavuk çorbası, köfte, pilav, salata ve puding dağıttığı ve bu yemekleri yiyen vatandaşlardan 316’sının ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile Devlet Hastaneleri ve özel hastanelere başvurdukları kaydedildi. Dün sabah saatlerinden itibaren hastaneye giden 316 kişiden 182’si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 134'ünün ise tedavileri devam ettiği bildirildi.
Denizli Valiliği’nden zehirlenme olayı ile ilgili yeni bir açıklama yapılarak, sayısının arttığı belirtildi. Açıklamada, “3 Eylül sabahı itibariyle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş şikayetleri ile kamu ve özel hastanelere başvuran kişi sayısı 316’ya ulaşmış olup, bunlardan şu ana kadar 182 kişi ayaktan taburcu edilmiş, 134 kişinin de tedavisi hastanelerimizin acil ve yataklı servislerinde devam etmektedir. Bugün sabah saatlerinden itibaren olay ile ilgili yeni bir vaka başvurusu bulunmamaktadır. Hastaların genel durumu iyi olup, gerekli takipler yapılmakla birlikte konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması için talimat verilmiştir.” (GC-
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